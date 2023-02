I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied, necessario fermare flusso migranti da Africa subsahriana - È necessario porre fine rapidamente al flusso di migranti irregolari provenienti dall’Africa subsahariana verso la Tunisia. Lo ha affermato il presidente tunisino, Kais Saied, descrivendo il fenomeno come un complotto volto a "cambiare la composizione demografica" del Paese. Secondo quanto riferito in un comunicato della presidenza, Saied ha affermato che "questa situazione non è normale", ma deriva da “un accordo criminale” elaborato dall'inizio di questo secolo per cambiare la composizione demografica della Tunisia. Inoltre, vi sono attori che hanno ricevuto ingenti somme di denaro dopo il 2011 per favorire l'insediamento di immigrati irregolari dall'Africa sub-sahariana in Tunisia. Per Saied, le ondate successive di immigrazione irregolare hanno lo scopo non annunciato di rendere la Tunisia un Paese puramente africano che non ha alcuna affiliazione alle nazioni arabe e islamiche. Il presidente tunisino ha aggiunto che i flussi di migranti irregolari porta a "violenza, crimini e pratiche inaccettabili, oltre ad essere legalmente criminali". (segue) (Res)