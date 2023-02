I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: fermata cittadina franco-libanese sospettata di terrorismo all'aeroporto di Houari Boumediene - Le unità di sicurezza algerine all'aeroporto Houari Boumediene hanno arrestato una sospetta militante islamista franco-libanese di nome Khorchid Chahinez, che stava per entrare in Algeria accompagnato da un cittadino algerino con il quale aveva un cosiddetto “matrimonio bianco”, sistema spesso utilizzato per sfuggire ai controlli delle autorità. Lo hanno riferito i media nazionali specificando che la donna è di padre franco libanese e madre franco giordana, nata a Marrakesh, in Marocco e si è recata nelle zone di tensione in Siria prima di fuggire in Turchia, per essere poi trasferita illegalmente verso un Paese europeo. La sospetta terrorista ha avuto un alto livello di formazione e addestramento, che le ha permesso di integrarsi in diversi circoli "jihadisti", svolgendo anche attività di agente e spia, a favore dei circoli da lei formati e controllati, secondo quanto riferito dal quotidiano "El Khabar". (segue) (Res)