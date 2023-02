I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Libia, produzione petrolifera diminuisce di 10 mila barili al giorno a gennaio - La produzione mensile di petrolio in Libia è diminuita di circa 10 mila barili al giorno raggiungendo quota 1,14 milioni di barili al giorno durante il mese di gennaio. È quanto emerge dal rapporto mensile pubblicato dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), ripreso dal portale di informazione “Al Wasat”. La Libia si è collocata terza a livello africano, in calo rispetto al secondo posto di dicembre e al primo a novembre. La Nigeria ha mantenuto la prima posizione, con una produzione pari a 1,336 milioni di barili al giorno a gennaio, in aumento di 65 mila barili. (segue) (Res)