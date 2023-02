© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: capo servizi segreti riceve direttore Fbi, focus su rapporti di cooperazione - Il capo dei servizi segreti marocchini, Abdellatif Hammouchi, Abdellatif Hammouchi, ha ricevuto ieri, nel suo ufficio di Rabat, il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, attualmente in visita di lavoro al Regno del Marocco a capo di una delegazione ad alto livello. Lo ha riferito un comunicato della Direzione generale della sorveglianza territoriale e nazionale affermando che la visita è la seconda nell'attuale programma di lavoro congiunto tra le due parti, dopo la precedente visita di Hammouchi negli Stati Uniti nel giugno 2022, durante il quale ha incontrato i capi di servizi di intelligence. Il nuovo incontro ha costituito l'occasione per le due parti di rivedere "il livello degli illustri rapporti di cooperazione bilaterale nonché discussioni congiunte sulle minacce emergenti e le sfide alla sicurezza associate a molti fenomeni criminali transnazionali". Le discussioni congiunte tra le due parti si sono anche incentrate sullo studio dei meccanismi per monitorare e affrontare il movimento dei combattenti nelle organizzazioni terroristiche attraverso i valichi di frontiera, sullo scambio di informazioni su questi combattenti e sul rafforzamento della cooperazione operativa per combattere le minacce legate alle armi chimiche, armi biologiche e nucleari, oltre ad ampliare la portata della distinta cooperazione bilaterale nel campo della lotta al terrorismo per includere la regione del Sahel. (Res)