I fatti del giorno - America latina

- Cile: governo pronto ad offrire cittadinanza a oppositori del Nicaragua - Il governo del Cile ha offerto la nazionalità ai nicaraguensi resi apolidi perché accusati di "tradimento alla patria". Il governo del Cile stabilirà i rimedi legali necessari per offrire la dovuta protezione internazionale che vi permetta di risiedere nel Paese e ottenere la nazionalità cilena in base alle norme costituzionali e legali che la regolano"; si legge in un comunicato del ministero degli Esteri del Cile. Il governo del presidente Gabriel Boric ha ricordato che la storia del Cile "insegna che la difesa della democrazia e dei diritti umani", così come la "solidarietà internazionale tra i popoli, va oltre le congiunture politiche ed è parte degli standard di civilizzazione essenziali per la vita in società". (segue) (Res)