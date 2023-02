© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa Rica: governo esorta Nicaragua a rispettare diritto alla cittadinanza degli oppositori - Il governo della Costa Rica ha mostrato preoccupazione per le sorti degli oppositori nicaraguensi privati della loro nazionalità perché considerati "traditori della patria". Per la Costa Rica, "che conserva una forte presenza nei forum internazionali dei diritti umani, la situazione nel Paese fraterno contraddice gli obblighi che ogni Stato ha nel quadro del diritto internazionale, che proibisce di privare arbitrariamente la nazionalità per motivi razziali, etnici, religiosi o politici", ha detto il viceministro degli Esteri, Christian Guillermet-Fernandez. La Costa Rica esorta il governo del presidente Daniel Ortega ad adempiere "gli obblighi internazionali di garantire il diritto alla nazionalità e di prendere misure per prevenire e contrastare la apolidia", si legge ancora nella nota. (segue) (Res)