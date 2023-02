© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: oggi Fernandez in Antartide per rivendicare ruolo "bi-continentale" del Paese - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, si reca oggi nella base scientifico militare di Marambio, in Antartide, per riaffermare il carattere "bi-continentale" del Paese. Il viaggio, segnalano fonti governative all'agenzia di stampa "Telam", servirà a "mettere in luce i progressi in materia logistica e di infrastruttura" portati avanti da Buenos Aires, oltre che ripassare le "molteplici politiche" legate "agli interessi strategici nazionali non solo in questa zona ma anche in tutto l'Atlantico meridionale". Una visita a suo modo storica: si tratta infatti del quarto presidente argentino ad effettuare la visita, dopo Arturo Frondizi (in carica tra il 1958 e il 1962), il capo dello stato "ad interim" Raul Lastiri (1973), e Carlos Menem (1989-1999). Fernandez sarà accompagnato dai ministri degli Esteri, Santiago Cafiero, della Difesa, Jorge Taiana, dello sviluppo sociale, Victoria Tolosa Paz, dal titolare della Scienza, Daniel Filmus e dal segretario per le Malvine, Antartide e Atlantico sud, Guillermo Carmona. (segue) (Res)