I fatti del giorno - America latina (4)

- Perù: governo approva sussidio per famiglie vittime proteste - Il governo del Perù ha autorizzato la concessione di un sostegno economico una tantum ai familiari delle persone morte o gravemente ferite nelle proteste che si registrano nel Paese dallo scorso dicembre. Secondo quanto si legge nel decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il ministero della Giustizia e dei Diritti umani erogherà l'importo di 50mila soles (circa 12mila euro) per ogni persona deceduta nelle mobilitazioni, importo che sarà distribuito ai parenti delle vittime. Alle famiglie delle persone ferite in modo grave spetterà invece un sostegno di 25mila soles (circa 6mila euro). Secondo la norma, il sostegno economico corrisponde ad un sussidio che non ha natura risarcitoria. Pertanto, il beneficio non ha alcuna implicazione nella determinazione di eventuali responsabilità amministrative, civili o penali. (segue) (Res)