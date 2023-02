I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras: prorogato ed esteso stato di emergenza contro bande criminali - Il governo dell’Honduras ha prolungato ed esteso lo stato di emergenza in vigore dallo scorso dicembre per contrastare le bande criminali che operano nel Paese. La misura, riferisce il quotidiano locale “La Prensa”, sarà in vigore per altri 45 giorni, fino al 6 aprile, e riguarderà altri 48 municipi per un totale di 123 su 298. Secondo stime della Polizia grazie allo stato di emergenza e al conseguente invio si Polizia e militari nei municipi interessati si sono registrate 92 morti violente in meno a dicembre. (Res)