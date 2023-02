© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: scossa di terremoto al largo delle coste di Libano e Israele - Un terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter, con epicentro in mare a 58 chilometri dalla capitale libanese Beirut e a 170 chilometri dall’abitato israeliano di Haifa è stato registrato questa mattina all’alba. Secondo quanto riferito dal Centro sismologico dell’università di Al Najah all’agenzia stampa palestinese “Wafa”, il sisma, con ipocentro a 18 chilometri di profondità è durato circa dieci second ed è stato avvertito in Libano, Israele e Cisgiordania. Inoltre, secondo il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, una prima scossa, registrata lunedì sera nell’area tra Libano meridionale e Israele, aveva indotto la popolazione a scendere in strada, nel timore di danni agli edifici abitati. (segue) (Res)