I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iraq-Iran: ministro Esteri iraniano in visita a Baghdad, previsti incontri con premier e capo Stato - Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, è giunto nella capitale irachena, Baghdad, per una visita ufficiale. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo cui il titolare della diplomazia iraniana terrà colloqui con il presidente della Repubblica, Abdul Latif Rashid, il premier, Mohammed al Sudani, e il presidente del parlamento, Mohamed al Halbousi. Non da ultimo, Amirabdollahian incontrerà il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno e il suo omologo, il vice primo ministro e ministro degli Esteri Fuad Hussein, per discutere delle relazioni bilaterali a tutti i livelli e delle modalità per incoraggiare il dialogo come strumento per valorizzare aspetti della cooperazione congiunta, in modo da rafforzare la sicurezza e la stabilità della regione, riferisce “Ina”. (segue) (Res)