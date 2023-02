© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: Emirati e Oman firmano accordo da 3 miliardi dollari per costruzione linea ferroviaria - La joint venture tra Oman Rail ed Ethiad Rail, sviluppatore e gestore della rete ferroviaria che collega il Sultanato dell'Oman e gli Emirati Arabi Uniti, ha firmato un accordo di cooperazione con la Mubadala Investment Company, fondo sovrano emiratino, per sviluppare la rete ferroviaria lunga 303 chilometri che collega i due Paesi del Golfo. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il valore dell’investimento complessivo ammonta a 3 miliardi di dollari. La rete ferroviaria che collega l'Oman e gli Emirati riveste un'importanza strategica per i servizi logistici nei due Paesi e contribuirà a migliorare i livelli di competitività sul mercato e a ridurre il costo totale delle catene di approvvigionamento, in linea con l’orientamento dei due Paesi per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile attraverso la riqualificazione dei settori dei trasporti e delle infrastrutture, riferisce “Wam”. Inoltre, verranno adottati livelli elevati in materia ambientale e di sicurezza, con treni passeggeri che potranno raggiungere i 200 chilometri all'ora e quelli merci i 120 chilometri orari. (Res)