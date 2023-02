Spagna: sindacati Ispettorato lavoro indicono oggi sciopero per chiedere più personale e risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati dell'Ispettorato del lavoro spagnolo hanno indetto oggi una giornata di sciopero generale in tutti i luoghi di lavoro per chiedere al governo di rispettare l'impegno di rafforzare l'organismo con più personale e risorse. I sindacati ritengono che l'esecutivo continui a violare l'accordo nonostante le loro pressioni e rammaricandosi del fatto che la contrattazione collettiva stia fallendo "in modo disastroso" nonostante la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, si "vanti sempre" del dialogo. "In quattro mesi, né il sottosegretario di Stato per l'Occupazione e l'Economia Sociale, né la ministro, hanno trovato spazio nella loro agenda per affrontare i problemi esistenti", ha evidenziato la Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) in un comunicato. I sindacati hanno denunciato la mancanza di mezzi per vigilare adeguatamente sull'adeguamento da parte delle aziende del nuovo salario minimo interprofessionale, la cui entrata in vigore ha comportato un ulteriore carico di lavoro a quello già saturo dell'Ispettorato.(Spm)