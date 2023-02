Imprese: Cerved Rating Agency, probabilità di default leggermente in crescita, dal 4,45 di fine 2019 a 5,58 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati non correggono ancora l'incremento di rischio che si è verificato durante e dopo il Covid - conferma Fabrizio Negri, Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency - anche se la situazione va migliorando rispetto a qualche mese fa: la previsione attuale di 5,8 per cento di rischio percepito (PD) a dicembre 2023 è infatti inferiore al 5,91 per cento a giugno 2023 calcolato a metà dello scorso anno. E c'è dispersione attorno al dato medio, nel senso che alcuni settori vanno molto peggio e altri molto meglio: i servizi, le comunicazioni e il segmento farmaceutico, ad esempio, registrano una significativa riduzione della probabilità di default. Di contro, notiamo un peggioramento anche nelle grandi aziende e non più solo nelle medio-piccole". Dall'analisi dei settori merceologici, infatti, emerge nello scenario base un andamento molto differenziato: se, da un lato, i servizi legati al turismo e alle strutture ricettive, il mercato farmaceutico e quello di informazione e comunicazione mostrano una riduzione della probabilità di default (rispettivamente -12 per cento, -11 per cento e -6 per cento), dall'altro il rallentamento della domanda, unito a un livello di prezzi energetici ancora alti per il 2023, sembra determinare un aumento del rischio atteso per segmenti come plastica e gomma (+10 per cento), chimico (+10 per cento) e agricoltura (+8 per cento). (segue) (Rem)