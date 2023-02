Imprese: Cerved Rating Agency, probabilità di default leggermente in crescita, dal 4,45 di fine 2019 a 5,58 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di dimensione aziendale, le probabilità di default più elevate riguardano le PMI, con stime che arriverebbero al 6,03 per cento, ma a differenza degli anni precedenti l'aumento del rischio interesserebbe anche le grandi aziende, che passerebbero dal 2,9 per cento di fine 2022 al 3,25 per cento di fine 2023. Quanto alla distribuzione sul territorio, il rischio percepito varia molto per area geografica, con previsioni più confortanti al Nord: il dato medio di PD per i prossimi 12 mesi nel Nord-Ovest si ferma al 5,5 per cento, addirittura al 4,8 per cento nel Nord-Est, mentre al Centro arriva fino al 7,08 per cento, al Sud al 7,03 per cento e nelle Isole al 7,6 per cento. Sempre all'interno del Credit Outlook 2023, Cerved Rating Agency ha stimato per il 2023 un mercato potenziale di minibond pari a 13,1 miliardi di euro, per oltre 1000 (1087) possibili imprese emittenti. Miliardi che potrebbero scendere a 11,7 in caso di scenario negativo (indebolimento della congiuntura economica e persistenza di pressioni inflattive trainate dai prezzi energetici e da una politica monetaria sempre più restrittiva), ma che in ogni caso dimostrano la buona solidità della struttura economica finanziaria delle imprese target. Un posto di tutto riguardo occupano poi i mini green bond, che raggiungerebbero i 6,7 miliardi di euro con 537 potenziali imprese emittenti, appartenenti a settori maggiormente esposti alla transizione ecologica ed energetica: costruzioni, automotive, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas e acqua, gestione dei rifiuti, trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività immobiliari, agricoltura, siderurgia, chimica, plastica e gomma, produzione di macchinari. (Rem)