Pd: Bonaccini, se vinco chiederò a Schlein di dare una mano, elettori stanchi di troppe rivalità

18 ottobre 2021

- "Se diventerò segretario chiederò certamente ad Elly di darmi una mano. Se dovesse prevalere lei, io, senza chiedere nulla per me, non ne ho bisogno, se vorrà, darò una mano. Ho sofferto troppo le divisioni dei gruppi dirigenti e credo che molti elettori si siano allontanati e stufati anche perché c'erano troppe rivalità". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e candidato alle primarie del Pd di domenica prossima, intervistato al Gr1 su Rai Radio1. "Certamente se diventerò segretario, costruirò un nuovo gruppo dirigente perché credo che sia giusto e fisiologico che, dopo l'ennesima sconfitta nazionale, il gruppo dirigente debba essere sostituito", ha aggiunto. "Un Partito democratico più vicino alle persone, quindi più popolare, che ritrovi il gusto di stare dove la gente vive, lavora, studia", ha auspicato l'esponente dem. "Essere riconosciuti come la più grande forza labourista del paese. Un partito che venga riconosciuto come quello che più di tutti difende sanità e scuola pubblica. E un Pd che sull'ambiente voglia investire". Infine, sulle possibili alleanze: "Per quanto mi riguarda, non c'è tabù verso nessuno: certo senza il Pd non è possibile nessuna alternativa di centro sinistra. Quello che mi permetto però di dire è che almeno, ognuno nella propria autonomia, su alcune battaglie potremmo insieme fare opposizione in Parlamento e nel Paese", ha concluso. (Rin)