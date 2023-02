Russia: attacco informatico provoca falso allarme aereo in alcune regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un attacco informatico, in alcune regioni della Russia è stato trasmesso alla radio un falso allarme aereo con la minaccia di un attacco missilistico. Lo ha dichiarato il ministero per le Situazioni di emergenza di Mosca. "A seguito di un attacco hacker ai server di un certo numero di stazioni radio commerciali in alcune regioni del Paese, è stato trasmesso il presunto annuncio di un allarme aereo e di minaccia di attacco missilistico", si legge nel relativo comunicato stampa. Il dicastero ha sottolineato che non vi è alcun pericolo e ha inoltre esortato i cittadini a "seguire le fonti ufficiali" di informazione. (Rum)