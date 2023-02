Energia: ministro algerino Arkab, prevista realizzazione mille punti ricarica per auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha rivelato, ieri, un progetto volto a realizzare 1.000 punti di ricarica per auto elettriche. Durante un incontro con direttori operanti nel settore energetico, Arkab ha reso noto che il programma del ministero sarà avviato durante l'anno in corso. Inoltre, ha aggiunto il ministro, il dicastero ha elaborato un piano d'azione per proseguire con i progetti di allacciamento elettrico e distribuzione pubblica del gas con l'obiettivo di collegare 65 mila abitazioni alla rete elettrica e 180 mila abitazioni alle reti di gas durante il 2023. Inoltre, il ministero mira a fornire a gas butano a 638 abitazioni e a 139 scuole nelle “zone d'ombra”.(Ala)