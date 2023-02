Inflazione: Istat, a gennaio aumenta dello 0,1 per cento, più 10 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio 2023, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1 per cento su base mensile e del 10 per cento su base annua, da +11,6 per cento nel mese precedente; la stima preliminare era +10,1 per cento. Lo rende noto l'Istat. La flessione del tasso di inflazione si deve, principalmente, al forte rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +70,2 per cento a -12,0 per cento) e, in misura minore, di quelli degli Energetici non regolamentati (da +63,3 per cento a +59,3 per cento), degli Alimentari non lavorati (da +9,5 per cento a +8,0 per cento) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +6,2 per cento a +5,5 per cento); gli effetti di tali andamenti sono stati solo in parte controbilanciati dall’accelerazione dei prezzi dei Beni durevoli (da +6,4 per cento a +6,8 per cento), dei Beni non durevoli (da +6,1 per cento a +6,7 per cento) e dei Servizi relativi all’abitazione (da +2,1 per cento a +3,2 per cento). "A gennaio - spiega l'Istat - l’inflazione evidenzia un netto rallentamento, scendendo a +10,0 per cento. La discesa risente dell’andamento delle componenti più volati dell’indice dei prezzi al consumo, fortemente condizionato dall’inversione di tendenza dei Beni energetici regolamentati (-12,0 per cento su base annua). Restano diffuse, tuttavia, le tensioni sui prezzi al consumo di diverse categorie di prodotti, quali gli alimentari lavorati, gli altri beni (durevoli e non durevoli) e i servizi dell’abitazione, che contribuiscono alla lieve accelerazione della componente di fondo". (segue) (Rin)