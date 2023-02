Lavoro: unione sindacale finanzieri, buoni pasto da fame, fermi a sette euro da 2009

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione sindacale italiana finanzieri ha invitato il Comando generale e il ministero della Funzione pubblica all'adeguamento del valore dei buoni pasto a dieci euro e ha richiesto la corresponsione dei buoni pasto maturati nell'ultimo quadrimestre 2022. Lo ha dichiarato Vincenzo Piscozzo, segretario generale dell'Unione sindacale italiana finanzieri (Usif), sottolineando che “dal 2009 il valore dei buoni pasto per le forze di polizia è fermo a sette euro” e che “questa situazione non è più accettabile”, dato che “l'attuale situazione inflazionistica ha reso il valore del ticket restaurant insufficiente alla fruizione di un adeguato pasto”. “Gli operatori di polizia ci segnalano che, sistematicamente, devono integrare il proprio buono pasto in quanto il valore del pranzo/cena eccede quello del ticket”, ha proseguito. “Tale situazione, tra l'altro, determina una penalizzazione per quei Finanzieri che non possono fruire del trattamento vitto attraverso altre modalità gestionali, quali la m.o.s., convenzioni con esercizi privati o convivenze presso mense di altre Amministrazioni e che di fatto si vedono costretti, anche in ragione dell'attività di servizio, a ricorrere all'utilizzo del buono pasto”, ha concluso. (Rin)