Siccità: Coldiretti, pioggia e neve in arrivo salvano i raccolti, -30 per cento acqua (2)

- “La neve – aggiunge l'associazione di categoria - è importante sia in montagna che nelle pianure per rimpinguare le scorte d'acqua ma anche per proteggere i terreni e le semine tanto che fra gli agricoltori si dice da sempre che ‘sotto la neve c'è il pane’ per evidenziare il ruolo strategico che svolge per una buona resa delle coltivazioni”. “A preoccupare - rivela Coldiretti – è però il brusco abbassamento delle temperature in una situazione in cui il caldo anomalo ha provocato le fioriture anticipate di mandorli, peschi e ciliegi che sono ora particolarmente sensibili al freddo con il rischio concreto della perdita dei raccolti. Conseguenze di un cambiamento climatico che – precisa Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo”. “L'agricoltura è l'attività economica che, più di tutte le altre, vive quotidianamente gli effetti dei cambiamenti climatici con i danni provocati dalla siccità e dal maltempo” conclude Coldiretti. (Rin)