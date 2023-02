© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione della discoteca "Secret Room" di via Bellingera n. 5 a Legnano (Mi). Ieri sera, i poliziotti del Commissariato Legnano hanno notificato la sospensione della licenza per 15 giorni al "Secret Room". (Foto: Questura di Milano) (Com)