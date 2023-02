Mar Cinese Meridionale: Indonesia e Cina concordano accelerazione negoziati su codice di condotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sulla definizione di un codice di condotta per la navigazione nel Mar Cinese Meridionale saranno intensificati quest’anno. Lo hanno annunciato i ministri degli Esteri di Cina e Indonesia, rispettivamente Qin Gang e Retno Marsudi, nel corso dell’odierno incontro a Giacarta. “L’Indonesia e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) vorrebbero produrre un efficace, sostanziale e funzionale codice di condotta”, ha spiegato Retno. Qin, da parte sua, ha dichiarato che Cina e Asean “salvaguarderanno la pace e la stabilità” nel Mar Cinese Meridionale, area che Pechino rivendica nella sua quasi totalità e attraverso la quale passano merci per 3.400 miliardi di dollari l’anno. Le rivendicazioni cinesi sono avversate da tutti i Paesi rivieraschi e sono state bocciate nel 2016 da un tribunale di arbitrato internazionale de L’Aja, che ha dato ragione alle Filippine. La sentenza non è stata tuttavia mai accettata dalla Cina.(Fim)