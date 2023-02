Energia: Schieppati (Tap), dal 2025 aumenteremo capacità del gasdotto transadriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova capacità a lungo termine del gasdotto Tap sarà disponibile alla fine del 2025. Lo ha dichiarato Luca Schieppati, amministratore delegato di Tap, in un'intervista all'agenzia di stampa azerbaigiana "Trend". "Le richieste (dai test di mercato) ammontano a 1,2 miliardi di metri cubi di consegne dal 2026 a dicembre 2028 e, in una seconda tranche, da ottobre 2026 a settembre 2033. Stiamo firmando i contratti di trasporto per questa nuova capacità di lungo termine che sarà disponibile a fine 2025. Ai primi 1,2 miliardi di metri cubi di gas, di cui un miliardo di metri cubi all'Italia e 200 milioni di metri cubi all'Albania, Tap aggiungerà almeno il 10 per cento di gas extra in condizioni di esercizio del gasdotto", ha spiegato l'Ad di Tap. In qualità di sezione europea del corridoio meridionale del gas, Tap ha la capacità di trasportare circa 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno verso diversi mercati europei. Il gasdotto è inoltre progettato con il potenziale per espandere la sua capacità sino a 20 miliardi di metri cubi. (Rum)