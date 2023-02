Italia-Africa: Tajani, borse di studio per costruire "relazioni durature tra future classi dirigenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituendo borse di studio per gli studenti di Paesi africani il governo intende "attirare sempre più giovani talenti in Italia per costruire relazioni durature con la futura classe dirigente italiana e dei nostri Paesi partner". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani in un messaggio video dedicato alla memoria dell'ex ambasciatore Luca Attanasio, ucciso due anni fa in un agguato nell'est della Repubblica democratica del Congo ed alla cui memoria vanno queste iniziative. In omaggio alla memoria dell'ambasciatore, ha spiegato Tajani, il ministero degli Esteri ha istituito delle borse di studio per gli studenti africani provenienti dai Paesi in cui ha prestato servizio il diplomatico e sta inoltre collaborando ad un progetto analogo di Mama Sophia - la fondazione creata da Attanasio con la moglie Zakia Seddiki. (Res)