Moldova: eurodeputato Muresan, Parlamento Ue approverà un'assistenza aggiuntiva di 145 milioni di euro

- A marzo il Parlamento europeo adotterà un'assistenza macrofinanziaria aggiuntiva di 145 milioni di euro per la Moldova. Lo ha detto l'eurodeputato romeno, Siegfried Muresan, all'emittente televisiva pubblica moldava. La Commissione europea ha proposto la misura alcune settimane fa. "A marzo ci sarà il voto finale al Parlamento europeo. Il denaro sarà messo a disposizione della Moldova a rate, in modo da garantire il finanziamento dello Stato fino alla fine dell'anno", ha affermato Muresan. L'eurodeputato ha chiarito anche che ci sono nove riforme che la Commissione Ue ha raccomandato a Chisinau. "Sono riforme volte alla lotta alla corruzione e al contrasto al riciclaggio di denaro; riforme che per 30 anni i governi precedenti non hanno fatto” ma che il governo attuale “ha in cima alla lista delle priorità", ha affermato l'eurodeputato. (Rob)