Russia: Medvedev, abbiamo diritto di difenderci da Usa con qualsiasi arma, incluse quelle nucleari

- La Russia ha il diritto di difendersi dagli Stati Uniti con qualsiasi armi, incluse quelle nucleari. Lo ha dichiarato su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, secondo cui gli errori nella politica di Washington sarebbero dovuti al loro "senso di superiorità e impunità". "Dopotutto, è ovvio per tutte le forze ragionevoli che se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia e siamo sull'orlo di un conflitto mondiale. Se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi armi, inclusi le nucleari", ha scritto Medvedev. "Lasciamo che le élite che hanno perso il contatto con la realtà negli Stati Uniti pensino a ciò che hanno ottenuto", ha sottolineato Medvedev, parlando della decisione del presidente della Russia, Vladimir Putin, di sospendere la partecipazione russa al trattato Nuovo Start. Infine, Medvedev ha anche commentato il discorso che ha fatto ieri in Polonia il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Questo accumulo di parole grosse sull'importanza di proteggere la democrazia e promesse che gli Stati Uniti non avrebbero attaccato la Russia sembravano disonesti e ridicoli", ha detto l'esponente del governo. "Se la Russia ferma l'operazione militare speciale senza ottenere la vittoria, la Russia non ci sarà più, sarà fatta a pezzi. Se gli Stati Uniti smettono di fornire armi al regime di Kiev, allora la guerra finirà", ha concluso Medvedev. (Rum)