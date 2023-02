Appalti: Salvini, entro il 31 marzo Parlamento approverà il nuovo codice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 31 marzo, "quindi poco più di un mese, il Parlamento approverà il nuovo codice dei contratti pubblici, che ha promosso il mio ministero". Lo ha detto il vicepremier e ministro a trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all’International Railway Summit a Roma. "In questi giorni stiamo limando emendamenti e modifiche. Dal primo aprile in Italia, e questo interesserà anche gli investitori internazionali, sarà in vigore un nuovo codice dei contratti pubblici, più moderno, snello, veloce ed efficace", ha aggiunto.(Rin)