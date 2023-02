Siccità: Prandini (Coldiretti), rischio è ridurre nostra capacità produttiva, serve strategia nel medio-lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio siccità “è enorme. Dobbiamo tornare a pianificare gli investimenti necessari anche con una strategia di medio e lungo periodo visto che negli ultimi 30 anni abbiamo ragionato in una logica delle emergenze”. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ospite di “Agorà” su Rai 3. Il rischio vero non è solo “che ci sarà un maggior costo per il consumatore finale ma che diminuiremo la nostra capacità produttiva”, ha spiegato. “Serve una gestione a veduta rispetto all’utilizzo e lo svaso dell’acqua anche in periodi in cui anche storicamente l’emergenza non c’era. Si è sottovalutato il problema”, ha sottolineato il presidente di Coldiretti.(Rin)