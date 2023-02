Attanasio: Tajani, suo esempio e di Iacovacci "fonte di ispirazione" per i giovani diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esempio dell'ex ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi due anni fa in un agguato in Repubblica democratica del Congo (Rdc), sono "fonte di ispirazione" per i giovani diplomatici di oggi per la loro "dedizione, il senso dello Stato e di interesse nazionale, incluso quello per le nostre imprese". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani in un messaggio video dedicato alla memoria dell'ex ambasciatore. "Oggi più che mai ci stringiamo intorno alle famiglie di chi si è messo al servizio dello Stato", ha detto Tajani parlando del "drammatico agguato" al convoglio che trasportava Attanasio e Iacovacci. "Alla loro memoria continueremo a dedicare iniziative importanti, anche a partire dalle idee di Luca, che guardano al continente africano". Tajani ha ricordato che la Farnesina ha dedicato all'ex ambasciatore la sala dell'Unità di crisi, la Scalea Attanasio davanti al ministero e - in collaborazione con le autorità congolesi - la strada dell'ambasciata d'Italia a Kinshasa.(Res)