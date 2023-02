Ucraina: Massolo, Putin fa solo propaganda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente dell'Ispi "aiutiamo un Paese aggredito nell'interesse del diritto internazionale e dei futuri equilibri di sicurezza in Europa, che non possono essere a misura di uno Stato che viola ogni regola. L'Occidente ha una regola di ingaggio fondamentale: non consentire il conflitto diretto con Mosca. Non può esserci vittoria militare per l'Ucraina, come riconquista di tutti i territori che la Russia ha sottratto dal 2014 in poi, senza un confronto diretto tra Occidente e Russia. Che non ci sarà. Vogliamo soltanto evitare di ritrovarci in una Europa in cui prevalga la legge del più forte". Putin contesta la degenerazione dell'Occidente: "Linguaggio che va letto in chiave storico-culturale. Non mi meravigliano i propositi di superiorità morale proclamati da Putin. Che la Russia non si riconosca nell'ordine mondiale liberale lo sapevamo. Quella di Putin è la solitudine dell'autocrazia contrapposta alla forza del presidente americano che la riafferma in piazza a Varsavia. La forza della democrazia", ha concluso Massolo. (Res)