Diritti: La Russa, non sono ipocrita e rispetto l'identità sessuale (2)

- "E' comune per un padre - continua il presidente - volere un figlio che gli assomigli. I sentimenti non sono sindacabili. E' un mio problema. Intimo. L'importante è che si sia rispettosi dell'identità altrui. E chi mi conosce sa che lo sono sempre stato". Per la comunità Lgbt ha colpevolizzato i gay: "Come mi ha detto Anna Paola Concia, che non è una pericolosa omofoba ma un'esponente di punta della comunità Lgbt, che casualmente ho appena incontrato in Senato per parlare di Didacta Italia, non era sbagliata la risposta ma la domanda. Non si va a indagare su qualcosa che ormai non dovrebbe più essere sindacato. Dovrebbe essere scontato il rispetto di tutti". Normale anche a destra: "Nel Fonte della gioventù c'erano due dirigenti che stavano insieme. Fondarono il primo cinema gay di Milano in via Padova. Restarono dirigenti. Uno di loro poverino subì un'aggressione da estremisti di sinistra e rimase a lungo tra la vita e la morte", ha concluso La Russa. (Res)