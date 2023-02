Ucraina: Conte, Meloni ci dica se siamo in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità politica di Giuseppe Conte, in questa fase, è difendere le misure varate dai suoi governi. Durante la manovra di autunno nel mirino è finito il Reddito di cittadinanza, ora il Superbonus 110 per cento (assieme agli altri bonus). "Attacchi politici che non fanno male a me e a M5s, ma a famiglie, lavoratori e imprese", dice l'ex premier ad "Avvenire" dopo aver incontrato associazioni datoriali e sindacati in vista dell'approdo in aula dell'ultimo decreto governativo sulla cessione dei crediti. Ma quel che preoccupa maggiormente il leader M5s è lo scenario bellico in Ucraina, in cui non si intravedono minimi segnali di dialogo. La premier Meloni ha portato a termine la sua prima visita a Kiev: "Cosa ha detto davvero Meloni a Zelensky? Non lo sapremo certo attraverso le dichiarazioni pubbliche. Ha detto che l'Italia seguirà Kiev in ogni sua decisione e volontà? E con quale mandato, a nome di quale Parlamento, visto che su un tema di tale rilevanza sarebbe necessario un passaggio nelle aule?". "Mi sarei aspettato piuttosto - continua l'ex premier - il tentativo di far contare la voce dell'Italia in seno all'Unione Europea per promuovere finalmente la pace". (segue) (Res)