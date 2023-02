Ucraina: Conte, Meloni ci dica se siamo in guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è impegnata con altri Paesi in una discussione su un nuovo salto di qualità nelle forniture militari: "Fonti della Difesa e rappresentanti del governo assicurano sui quotidiani che l'Italia asseconderà le richieste di Kiev e fornirà droni, senza escludere la fornitura di missili a lunga gittata. Se questo è il salto di qualità, il Paese - non il M5s - ha il diritto di sapere dal governo se ci apprestiamo ad entrare in guerra. Se domani dovesse essere richiesto l'invio di truppe, l'Italia si accoderà in maniera acritica? Le parole di ieri di Putin sono gravi: prefigurano uno scenario catastrofico. Dobbiamo scongiurarlo". Secondo Conte in questo anno di guerra "centrodestra e centrosinistra spesso sono stati accomunati dall'ansia di calarsi l'elmetto, professando il più classico degli 'armiamoci e partite'. Ora Meloni va da Zelensky però non è chiaro quale sia la politica estera della maggioranza: il ministro Tajani è espressione della linea oltranzista di Meloni oppure di quella più ambigua desumibile dalle parole di Silvio Berlusconi? Senza tacere che ieri Tajani ha escluso l'invio di jet mentre il viceministro degli Esteri Cirielli, meloniano, ha aperto all'invio di bombardieri Amx. Sono confusi su tutto", ha concluso Conte. (Res)