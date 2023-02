Ucraina: "Guardian", Biden e Putin legano il loro futuro al risultato della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden e l'omologo russo Vladimir Putin non avrebbero potuto avere interpretazioni più diverse rispetto all'anno passato e alla guerra in Ucraina: dai responsabili, alle cause fino alle conseguenze. Il leader russo ha affermato che la guerra riguarda il diritto di esistere della Russia, mentre il presidente degli Stati Uniti l'ha descritta come una battaglia per la libertà. Sebbene i loro discorsi siano stati molto diversi, il quotidiano "The Guardian" ha evidenziato come Biden e Putin erano d'accordo su una cosa: la guerra, destinata a restare sul territorio dell'Ucraina, è una battaglia per la sopravvivenza tra l'Occidente e la Russia. Entrambi i presidenti hanno anche implicitamente legato il proprio futuro all'esito di questa guerra, affermato che il loro avversario è destinato a perdere. (Rel)