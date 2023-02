Scozia: ministra Forbes prosegue corsa a leadership Partito nazionale nonostante le critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze della Scozia Kate Forbes ha affermato che continuerà la sua corsa alla leadership del Partito nazionale scozzese (Snp) per sostituire la prima ministra Nicola Sturgeon nonostante le critiche ricevute riguardo le sue opinioni personali sulla fede religiosa, sul matrimonio omosessuale e sull'avere figli al di fuori del matrimonio. Una fonte vicino a Forbes ha dichiarato al quotidiano "The Guardian" che le ultime 24 ore sono state "difficili", ma ha sottolineato che Forbes era sempre stata onesta riguardo le sue convinzioni religiose e che il suo rifiuto di "mettere in piedi una finzione per ottenere voti" era un segno di integrità. (Rel)