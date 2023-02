Sardegna: 6 concorsi di progettazione per restyling Monte Claro, Terramaini, Elmas e Quartu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari e il territorio metropolitano si apprestano a cambiare volto, con sei nuovi progetti che rivoluzioneranno altrettante aree in una nuova chiave innovativa, sostenibile e al servizio del cittadino. Con quest’intento la Città Metropolitana di Cagliari chiama a raccolta gli esperti del settore attraverso sei concorsi internazionali di progettazione e idee che hanno l’obiettivo di acquisire i progetti di fattibilità tecnico-economica per interventi che riguardano la riqualificazione del muro di cinta del Parco di Monte Claro, la creazione di una rete sportiva ‘intelligente’ nel Parco di Monte Claro, la riqualificazione dell’area di Terramaini, la riqualificazione del polo sportivo Poetto – Is Arenas – Medau su Cramu – Molentargius – Ex tiro a volo, la riqualificazione dell’ex Provveditorato agli studi di Elmas e delle aree limitrofe all’Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi, la riqualificazione in chiave sostenibile e turistica di un tratto della strada provinciale 1. “Siamo in una fase storica nella quale i finanziamenti per le opere pubbliche non mancano, e per realizzarle servono innanzi tutto i progetti, che vogliamo siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini e del territorio, per questo abbiamo scelto di bandire dei concorsi di progettazione, per garantire il più ampio confronto di idee tra esperti del settore”, spiega il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. (segue) (Rsc)