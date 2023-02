Sardegna: 6 concorsi di progettazione per restyling Monte Claro, Terramaini, Elmas e Quartu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riqualificazione del muro di cinta di quello che un tempo era un manicomio in area periurbana ha l’obiettivo di creare una riconnessione sia visiva che in termini di servizi offerti tra lo spazio verde e un tessuto urbano circostante oggi densamente popolato, al fine di una più ampia inclusione di tutte le tipologie di fruitori. La ridefinizione del muro, che una lunghezza totale di circa 2300 metri, assume un ruolo rilevante per la valorizzazione dell’area urbana circostante, priva di una valenza identitaria specifica sotto il profilo edilizio. L’intervento includerà l’incremento delle aree verdi, l’implementazione dei servizi del parco e lo sviluppo della rete ciclo-pedale. Il progetto ha come fine quello di mettere a sistema l’offerta sportiva e i servizi già presenti nel Parco, con la mappatura degli spazi sportivi e di tutte le attività sportive e culturali, rendendo le informazioni e i calendari correlati e fruibili a tutti i cittadini. Il programma dovrà tenere conto degli sviluppi digitali odierni del mondo dello sport e adattarli al contesto metropolitano, sviluppando una proposta innovativa che possa rappresentare un’azione pilota per tutto il territorio. L’intervento dovrà sviluppare un hub sportivo ‘intelligente’ che miri all’ottimizzazione dei servizi presenti tramite una gestione innovativa degli stessi. L’obiettivo è quello di definire, tramite la progettazione, un sistema unitario per migliorare la fruizione e l’esperienza sportiva del parco. (segue) (Rsc)