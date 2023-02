Sardegna: 6 concorsi di progettazione per restyling Monte Claro, Terramaini, Elmas e Quartu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, denominato ‘Meet dello sport: lo sport per la rigenerazione urbana’, persegue la riqualificazione ed efficientamento energetico dell’intera area territoriale di Terramaini con azioni ecosostenibili che consentano di dare vita a un polo sportivo di valenza metropolitana autonomo e autosufficiente, a completamento di quello esistente costituito dalla piscina e dal parco. Il progetto favorirà la realizzazione di nuovi spazi ricreativi e di verde in un sistema unitario di percorsi di mobilità sostenibile, una nuova offerta sportiva (anche nautica) e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti (verde e acqua). L’obiettivo strategico da raggiungere prevede la diffusione delle energie verdi e sostenibili, per realizzare sistemi virtuosi di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia attraverso la costituzione di distretti energetici rinnovabili volti all’efficientamento energetico degli istituti per l’istruzione secondaria di competenza della Città Metropolitana presenti nell’area (Liceo Artistico Foiso Fois, I.T.E. P. Martini, I.I.I.S. Dionigi Scano, I.P. A. Meucci, I.T.I.S. G. Marconi e Convitto Nazionale). (segue) (Rsc)