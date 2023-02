Sardegna: 6 concorsi di progettazione per restyling Monte Claro, Terramaini, Elmas e Quartu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, ricadente nel territorio dei Comuni di Cagliari e Quartu, è teso alla messa a sistema e all’implementazione degli impianti sportivi esistenti e potenziali lungo il viale Poetto nel compendio del Molentargius (quartieri Is Arenas e Medau su Cramu) e al riuso dell’edificio Ex tiro a volo. Dovrà ridefinire, attraverso il tema conduttore ‘sport’, la rete di spazi collettivi, esistenti e non, prestandosi a una molteplicità di usi. Dovrà pertanto comprendere il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi che possano favorire una più ampia e diffusa pratica dello sport, della fruizione del territorio, di intrattenimento e svago sia per i residenti che per i visitatori. L’idea è quella di creare un ‘cluster’, un distretto del benessere e del divertimento che dia un’immagine distintiva all’area e la renda attrattiva per tutte le categorie di utenti, dai bambini agli anziani. La riqualificazione dell’ex Provveditorato e delle aree limitrofe all’Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi si inserisce all’interno di una più ampia rigenerazione di un’area periferica strategica dell’area vasta cagliaritana, situata al crocevia di una delle principali arterie sarde, la SS 130, e in prossimità dell’aeroporto di Cagliari – Elmas, nonché ben servita dai mezzi pubblici. Il progetto prevede interventi di riconversione dell’edificio esistente per destinarlo a nuove funzioni: una parte del fabbricato ospiterà il Convitto, con la creazione di alloggi per gli studenti che gravitano nell’area metropolitana, mentre l’altra sarà destinata al nuovo Liceo Scientifico Sportivo. Nelle aree in prossimità dell’Istituto Agrario saranno riqualificate le zone verdi e incrementata la dotazione di servizi destinati a parco, sport e orto urbano. Saranno inoltre realizzate infrastrutture di collegamento con il territorio e di attraversamento della SS 130. (segue) (Rsc)