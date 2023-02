Sardegna: 6 concorsi di progettazione per restyling Monte Claro, Terramaini, Elmas e Quartu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso prevede la progettazione di un tratto di ‘Green Road’ sulla Sp 1. La riqualificazione in chiave sostenibile e turistica, realizzata con materiali e tecniche altamente innovativi, dovrà riguardare almeno 1000 metri continui del tratto sterrato di competenza della Città Metropolitana. La Sp 1 ricade principalmente nel Comune di Assemini ma attraversa anche i comuni di Capoterra, Uta e Santadi. A parte un primo tratto asfaltato di circa 5 km in prossimità del Cacip, il resto della provinciale è sterrato. La strada attraversa inoltre il parco del Gutturu Mannu e costeggia per parte del suo percorso il Rio Gutturu Mannu, con una forte valenza turistica potenziale. I concorsi di progettazione sono stati finanziati con un contributo di 1 milione di euro del ‘Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale’, istituito dall’Agenzia per la coesione territoriale. (segue) (Rsc)