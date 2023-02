Sardegna: 6 concorsi di progettazione per restyling Monte Claro, Terramaini, Elmas e Quartu (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Città Metropolitana ha scelto di destinare queste risorse per la realizzazione delle azioni di sistema del Piano Strategico metropolitano ritenute più meritevoli di un immediato sostegno da parte dei fondi nazionali. In particolare vogliamo dare la priorità a progetti che abbiano sul territorio un forte impatto sociale, come la realizzazione e implementazione delle aree sportive pubbliche, affinché tutti indistintamente possano avere accesso all’attività sportiva”, sottolinea il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. “Trattandosi di progetti di fattibilità, resta fermo che tutte le proposte e gli eventuali livelli di progettazione successivi seguiranno l’iter previsto e saranno sottoposti a valutazione da parte dei soggetti competenti, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e di tutte le disposizioni vigenti in materia”, precisa il consigliere delegato all’Edilizia Scolastica e Patrimonio Alessandro Balletto. “Il muro di Monte Claro per esempio, essendo un bene di età superiore ai 70 anni, è sottoposto a vincolo paesaggistico e pertanto la sua rimodulazione sarà soggetta al parere della Soprintendenza”. I concorsi prevedono un unico vincitore e l’assegnazione di premi in denaro ai primi quattro classificati. (Rsc)