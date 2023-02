Regno Unito: quota record di 150 mila di arretrati in casi richiedenti asilo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arretrato dei casi di richieste d'asilo in Regno Unito supera la quota 150 mila, per la prima volta in più di vent'anni. Il dato record del 2022 è aumentato di 50 mila casi rispetto al 2021, sostenuto da un'ondata di migranti che hanno attraversato il Canale della Manica su piccole imbarcazioni. Lo rivelano i dati del ministero dell'Interno, riportati dal quotidiano "The Telegraph". Ciò significa che i contribuenti britannici devono affrontare spese record di 2,1 miliardi di sterline (circa 2,4 miliardi di euro) per l'alloggio, il sostentamento e altri costi associati ai richiedenti asilo. (Rel)