Ucraina: "WsJ", Usa, Russia e Cina si preparano allo scontro che definirà l'ordine globale

- I discorsi di alto profilo tenuti ieri dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dal presidente russo Vladimir Putin, così come i preparativi per una visita a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, hanno definitivamente alzato il velo su un conflitto da cui dipenderà la tenuta o il superamento dell'ordine globale a guida statunitense. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui le tre potenze si stanno preparando a un conflitto di lungo termine in Ucraina e a un confronto sempre più serrato nell'Indo-Pacifico. La decisione del presidente Putin di sospendere il trattato Nuovo Start segna secondo il quotidiano il tramonto "delle ultime vestigia dell'architettura di sicurezza che per decenni ha aiutato a mantenere la pace" nei rapporti tra grandi potenze. Segnali analoghi, secondo il "Wall Street Journal", giungono dalla promessa di Biden di un sostegno incondizionato all'Ucraina, dalle accuse rivolte dal capo della diplomazia cinese Wang Yi agli Stati Uniti per la vicenda del presunto pallone spia cinese abbattuto dagli Usa, e dalla sua proposta di un vertice bilaterale tra i capi di Stato di Russia e Cina. (segue) (Was)