Ucraina: "WsJ", Usa, Russia e Cina si preparano allo scontro che definirà l'ordine globale (2)

- Gli Stati Uniti e i loro alleati affrontano la doppia sfida dell'ascesa strategica cinese e "di una Russia revanscista, decisa a rinegoziare i termini della fine della Guerra fredda". Entrambi i Paesi "sono accomunati dall'interesse a indebolire il dominio Usa sull'ordine globale, che ritengono probabilmente rafforzato dall'unità occidentale a sostegno dell'Ucraina". Per il "Wall Street Journal", però, un asse strategico tra Russia e Cina pone rischi per quest'ultima, perché "costringerebbe probabilmente i Paesi europei (...) a muovere più decisamente verso l'orbita di Washington", e a rinunciare alla cooperazione economica con Pechino. Se ciò accadesse, "la competizione geopolitica tra l'Occidente (assieme a democrazia asiatiche come Giappone e Corea del Sud) e l'asse tra Mosca e Pechino si solidificherebbero". Secondo il quotidiano, comunque, non è ancora detto che la Cina decida di spostare il proprio peso militare a sostegno della Russia in Ucraina, e l'Europa spera anzi che la proposta di pace anticipata in questi giorni dal governo cinese possa spingere Mosca a riconsiderare i propri calcoli strategici. (Was)