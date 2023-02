Ucraina: "Le Figaro", popolo “ostaggio” per Putin, mentre Biden lo definisce "forza viva" del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin vede il popolo ucraino come un "ostaggio" delle potenze occidentali, mentre l'omologo statunitense Joe Biden lo considera come "la forza viva di una nazione". Lo scrive in un editoriale il quotidiano "Le Figaro", commentando i discorsi tenuti ieri dai due leader. "Putin ha trovato nella guerra un'opportunità di modellare la sua Russia ideale, un Paese che ritrova a sua autonomia e al sua coesione inculcando ai suoi figli le sue virtù fondamentali: fede e patriottismo", scrive "Le Figaro". "La questione per i prossimi mesi – continua il quotidiano – consiste nel sapere dove cadrà la prossima cortina di ferro: sul territorio amputato dell'Ucraina o alle frontiere riconosciute della Russia". "La seconda opzione rappresenterebbe la vittoria di Kiev ma non la fine della guerra", si legge nell'editoriale.(Frp)