G20: India, al via a Khajuraho la prima riunione del gruppo di lavoro sulla cultura

- Da oggi al 25 febbraio a Khajuraho, nello Stato del Madhya Pradesh, si terrà la prima riunione del gruppo di lavoro sulla cultura del G20 sotto la presidenza dell’India. Lo rende noto un comunicato della presidenza indiana. Nella prima giornata è prevista una celebrazione dell’Anno internazionale del miglio, proclamato dalle Nazioni Unite su proposta indiana. Seguiranno quattro sessioni di lavoro al Maharaja Chhatrasal Convention Centre. Sono attesi 125 delegati, per i quali sono state organizzate varie iniziative: una mostra dal titolo “Il ritorno dei tesori” allestita nella sede congressuale, esibizioni di danza, visite ai templi del distretto di Chhatarpur iscritti nella lista del Patrimonio dell’umanità dall’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) e al Parco nazionale di Panna, area protetta per le tigri. L’incontro sarà il primo di quattro. I prossimi si terranno a Hampi (Karnataka), Bhubaneswar (Orissa) e Varanasi (Uttar Pradesh). (segue) (Inn)