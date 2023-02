Ita: Pellecchia (Fit-Cisl), accordo su retribuzioni sarà perfezionato oggi in sede sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale Fit-Cisl Salvatore Pellecchia accoglie positivamente la decisione del Consiglio di amministrazione di Ita, che dà il via libera all'adeguamento delle retribuzioni come previsto dal contratto collettivo nazionale di settore per il personale di volo e di terra, e consente ai vertici della compagnia di confermare gli affidamenti scaturiti nel corso del percorso relazionale che si era avviato nelle scorse settimane. "A seguito della firma dell'accordo, conseguentemente, ci sarà la revoca dello sciopero proclamato per il 28 febbraio prossimo", ha spiegato. "Ha prevalso il senso di responsabilità. Oggi verrà finalmente perfezionata l'intesa che da tempo sollecitiamo, la giusta conclusione di un percorso non privo di ostacoli ma che di fatto sancirà la fine della fase di start-up, riconoscendo una giusta retribuzione alle circa 3.600 lavoratrici e lavoratori che, con il loro prezioso apporto, hanno tenuto in volo la compagnia, dalla sua nascita, il 15 ottobre 2021", ha proseguito. "Adesso – ha concluso Pellecchia – bisogna puntare alla crescita dell'azienda e questa si può realizzare solo attraverso il coinvolgimento di tutte lavoratrici e di tutti lavoratori. Auspichiamo che l'iter avviato con il nuovo partner industriale si concluda nei tempi minimi previsti e che segua l'approvazione di Bruxelles in maniera tale che si possa avviare il confronto sul nuovo piano industriale prima dell'estate". (Rin)