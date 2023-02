Imprese: Elettronica e l’emiratina Etimad siglano una partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elettronica ed Etimad Holding (Eh) hanno siglato una partnership strategica per la costituzione di Ils Hub per i sistemi Ew negli Emirati Arabi Uniti. Con la firma di questo accordo, Elettronica collaborerà con Etimad Holding e le sue sussidiarie per stabilire negli Emirati Arabi Uniti un hub logistico integrato per i sistemi Ew, come soluzioni uniche per l'utente finale. Eh e le sue sussidiarie forniranno la riparazione e la manutenzione del sistema Ew di Elettronica su base esclusiva insieme aiuteranno l’azienda italiana a vendere i suoi prodotti combinando le loro capacità reciproche per fornire servizi secondo le esigenze/richieste degli utenti. Inoltre entrambe le parti coopereranno congiuntamente per la localizzazione dell'integrazione del sistema e il comando e il controllo dei sensori e degli attuatori di Elettronica. (segue) (Com)