Imprese: Elettronica e l’emiratina Etimad siglano una partnership strategica (2)

- Enzo Benigni, presidente e amministratore delegato di Elettronica ha espresso piena soddisfazione per questo accordo: “Il nostro rapporto con gli Emirati Arabi Uniti è molto profondo e continuiamo a lavorare per renderlo più forte. Ecco perché sono onorato di firmare questo accordo di partenariato strategico con Etimad, una holding molto importante con sede negli Emirati Arabi Uniti. La firma di questo accordo è solo un passo avanti, continueremo a collaborare, condividere e arricchire le nostre capacità". Khalid Al-Ali, amministratore delegato di Etimad Holding, ha espresso l'entusiasmo per questo accordo: “Firmando questo accordo, Etimad espande la sua partnership strategica con lo scopo di aggiungere valore nel paese agli Emirati Arabi Uniti. Questo accordo è la prima pietra miliare di una cooperazione strategica a lungo termine tra Elettronica ed Etimad. Sono lieto di avere Elettronica come nostro partner e cerco la nostra collaborazione”. (Com)